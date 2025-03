Onde assistir a Pakhtakor x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus nas oitavas de final da Champions League da Ásia 2024/25

Clubes estreiam no mata-mata desta edição do torneio continental nesta terça no Uzbequistão

Pakhtakor e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira (4), às 13h (horário de Brasília), em duelo válido pelas oitavas de final da Champions League da Ásia 2024/25. O jogo acontece no JAR Stadium e possui transmissão ao vivo do ESPN 4 e do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

Classificado na oitava posição do grupo da Região Oeste, o Pakhtakor sabe que um bom resultado dentro de casa é fundamental para sonhar com a classificação. Por isso, o time uzbeque tenta aproveitar o momento de baixa do adversário para levar uma vantagem para o jogo de volta.

Dominando o futebol saudita nos últimos tempos e classificado como líder de sua chave, o Al Hilal passa por um momento de crise. Com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos e vendo o Al Ittihad se distanciar na ponta do Campeonato Saudita, o time de Jorge Jesus busca superar isso e as inúmeras lesões para largar na frente no Uzbequistão.

Prováveis escalações

Pakhtakor: Jhonatan; Alijonov, Abdullaev, Azmiddinov, Adkhamzoda; Jonatan Lucca, Buriev; Khamdamov, Kholmatov, Flamarion; Riascos. Técnico: Pedro Moreira

Al Hilal: Bono; Khalifah Al-Dawsari, Koulibaly, Al-Bulaihi, Al-Harbi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Kaio César, Malcom, Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus

Desfalques

Pakhtakor

Expulso contra o Al Sadd, Sardor Sabirkhodjaev cumpre suspensão automática.

Al Hilal

João Cancelo, Renan Lodi, Aleksandar Mitrovic, Yasser Al-Shahrani, Hassan Al-Tambakti e Hamad Al-Yami estão lesionados.

Quando é?