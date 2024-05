Onde assistir a Operário-PR x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Operário-PR encara a Ponte Preta na tarde deste sábado (11), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Operário ocupa o sexto lugar, com 6 pontos. O Fantasma sabe que precisa voltar a vencer na competição se quiser acompanhar o bloco de cima da tabela.

Do outro lado, a Ponte Preta ganhou na rodada anterior e está na nona posição, com 3 pontos. A Macaca agora quer o triunfo fora de casa para se aproximar do G-4.

Prováveis escalações

Operário-PR: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Haquin, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis; Iago Dias (Dodô), Gabriel Novaes e Matheus Régis.

Ponte Preta: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Cássio Gabriel; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo.

Desfalques

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 11 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Germano Kruger, Ponta Grossa - PR

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (árbitro), Thiago Rosa de Oliveira e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (assistentes), Lucas Casagrande (quarto árbitro) e Charly Wendy Straub Deretti (FIFA) (VAR)