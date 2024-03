Onde assistir a Olympique de Marseille x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês

Equipes entram em campo neste domingo (31), pela 27ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo "Le Classique", o Olympique de Marseille recebe o Paris Saint-Germain na tarde deste domingo (31), às 15h45 (de Brasília), no Vélodrome, no sua da França, pelo jogo da 27ª rodada da Ligue1 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após a Data Fifa de março, as equipes voltam a entrar em campo pelo Campeonato Francês. O Olympique de Marseille está na sétima posição, com 39 pontos, enquanto, o PSG tem 59 pontos na ponta da tabela. A equipe de Luis Enrique tem em Marquinhos e Marco Asensio como dúvidas para o duelo, enquanto time da casa não poderá contar com Valentin Rongier, machucado.

Embora seja considerada uma das maiores rivalidades da França, existe uma disparidade nas comparações entre clubes. Enquanto o Marseille tem 124 anos de história, o PSG completa 54 em 2024. Em toda a história, as equipes se enfrentaram em 106 partidas, com 50 vitórias do PSG, contra 35 do Olympique de Marseille e 21 empates. Foram 156 gols dos Les Parisiens e 151 dos Les Phocéens.

Prováveis escalações

Olympique de Marseille: Lópes; Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin; Gueye, Harit e Kondogbia; Ndiaye, Sarr e Aubameyang. Técnico: Jean-Louis Gasset.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Danilo, Beraldo, Lucas Hernandez; Vitinha, Ugarte e Fabian Ruiz; Dembélé, Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Olympique de Marseille

Samuel Gigot, Barmo Meite, Valentin Rongier e Bilal Nadir, machucados, estão fora.

PSG

Bradley Barcola, Layvin Kurzawa e Sergio Rico, lesionadors, estão fora. Maruinhos, Milan Skriniar e Marco Asensio são dúvidas.

Quando é?