Onde assistir a Novorizontino x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do segundo jogo de Neymar no Campeonato Paulista 2025

Neymar pode entrar em campo neste domingo (9) no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol e da Zapping na TV fechada, além do Uol Play via streaming (confira a programação completa)

Após o empate em 1 a 1 contra o Botafogo-SP na Vila Belmiro, que marcou a reestreia de Neymar, o Santos se prepara para seu próximo desafio em busca da recuperação. Fora da zona de classificação, o Peixe ocupa a terceira posição do Grupo B, com oito pontos, estando a dois do líder Guarani. Para o confronto, a presença do camisa 10 ainda é incerta, mas há expectativa de que ele participe por pelo menos alguns minutos.

"Não é do nada que a gente vai construir as vitórias, tem que fazer os ajustes porque as coisas vão engrenar. Tenho certeza que esse time vai encaixar de uma forma incrível e o torcedor do Santos vai ficar feliz", afirmou Neymar após o empate no meio da semana.

Por outro lado, o Novorizontino vem de empate com o São Bernardo por 1 a 1. No momento, o Tigre do Vale aparece na vice-liderança do Grupo C, com 10 pontos, três a menos que o líder São Paulo. Em oito jogos disputados no Paulistão, registra duas vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Com mais de 11 mil ingressos vendidos e lotação máxima garantida, o técnico Eduardo Baptista comentou sobre a chance de seu time enfrentar Neymar e ressaltou a importância do retorno do jogador ao Brasil.

"Tem a expectativa de que tenha o Neymar. É um momento importante para o futebol brasileiro. O Neymar é um grande jogador e tem que estar bem se a gente quiser ganhar a Copa do Mundo. Então, é muito legal que ele tenha optado por vir, e tomara que ele venha para Novo Horizonte ver como é difícil nosso interior aqui (risos).", afirmou o treinador.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Dantas, César Martins, Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Fábio Matheus, Marlon, Waguinho; Pablo Dyego, Robson.

Santos: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres, Vinícius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca, Soteldo; Thaciano, Tiquinho Soares, Guilherme.

Desfalques

Novorizontino

Vitinho segue lesionado, enquanto Lucca, Igor Formiga e Óscar Ruíz estão em transição física.

Santos

Gonzalo Escobar cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Vinícius está machucado.

Quando é?