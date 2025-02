Como foram todas as estreias de Neymar na carreira

Prestes a reestrear pelo Santos, Neymar tem histórico variado em suas primeiras partidas

Neymar está de volta ao Santos após mais de 11 anos atuando no futebol internacional.

Ao longo da carreira, o camisa 10 – que já vestiu os números 11, 7 e até 18, utilizado em sua estreia pelo Peixe, em 2009 – também defendeu Barcelona, Paris Saint-Germain e Al Hilal. Além disso, tornou-se o maior artilheiro da história da seleção brasileira.

No entanto, em suas estreias, os números do astro foram um tanto quanto discretos em comparação ao impacto que teria nos jogos seguintes. Ao todo, em cinco estreias oficiais, Neymar marcou um gol e deu duas assistências. Confira abaixo o retrospecto do craque em seus primeiros jogos por cada equipe.