Onde assistir a Novorizontino x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Catarinenses visitam o interior paulista em duelo pela quarta rodada da Segundona; veja que canal transmite

Novorizontino e Criciúma se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 19h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida acontecerá no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo, com transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação do dia).

O Tigre do Vale segue invicto até aqui na Segundona, com uma vitória — sobre o Volta Redonda, por 1 a 0 — e dois empates, contra Avaí e Coritiba, tendo sofrido apenas um gol nas três primeiras rodadas. Um novo triunfo colocaria a equipe comandada por Umberto Louzer na quarta colocação da tabela, com oito pontos.

O clube catarinense goleou o Athletic Club por 4 a 0 na última rodada, conquistando seus primeiros três pontos na competição. A equipe de Zé Ricardo havia sido derrotada pelos paranaenses Operário e Athletico na primeira e segunda rodadas, respectivamente. Uma vitória pode levar o time carvoeiro ao oitavo lugar da tabela.

O Criciúma ainda não venceu o Novorizontino jogando em Novo Horizonte. No histórico do confronto entre as equipes, foram quatro vitórias paulistas, uma catarinense e um empate.

Prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Rafael Donato, Renato Palm e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Jean Irmer e Léo Tocantins; Waguininho, Robson e Matheus Frizzo. Técnico: Umberto Louzer.

Criciúma: Kauã; Léo Alaba, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Matheus Trindade, Morelli e Juninho; Diego Gonçalves, Werik Popó e Gabriel Novaes. Técnico: Zé Ricardo.

Desfalques

Novorizontino

Patrick Brey e Dantas estão suspensos e desfalcam a equipe. Além deles, Vitinho, Airton Moisés e César Martins estão lesionados, enquanto Willian Farias segue em transição física.

Criciúma

Fellipe Mateus, com lesão no joelho, é desfalque confirmado.

Quando é?