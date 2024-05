Onde assistir a Novorizontino x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (10), no Estádio Jorge de Biasi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na disputa para ingressar na zona de classificação para a Série A, o Novorizontino, com seis pontos, retorna ao campo após vencer o Ituano por 3 a 1 na última rodada. Antes disso, venceu o CRB por 2 a 1 e sofreu uma derrota para o América-MG por 2 a 0.

Do outro lado, o Ceará busca sua primeira vitória na Série B de 2024. Até agora, empatou com o Goiás por 1 a 1 e com o CRB por 2 a 2, além da derrota para o Mirassol por 3 a 2 na segunda rodada. Matheus Felipe retorna de suspensão.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Rafael Donato, César Martins (Luisão) e Renato; Raul Prata, Geovane (Willian Farias), Marlon e Reverson (Enzo Rocha); Waguininho, Fabrício Daniel e Lucca.

Ceará: Richard, Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe, Matheus Bahia; Richardson, Lourenço, Recalde; Aylon, Erick Pulga, Barceló.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Daniel, Saulo Mineiro, Bruninho e Daniel seguem no departamento médico.

Quando é?