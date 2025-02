Onde assistir a Nova Iguaçu x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), no Estádio Moça Bonita; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nova Iguaçu e Botafogo se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, pela oitava rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa)

Após a derrota para o Flamengo por 3 a 1 na final da Supercopa do Rei, o Botafogo volta suas atenções para a disputa da Taça Guanabara. Em sexto lugar, com nove pontos, o Alvinegro está a dois do Maricá, equipe que fecha a zona de classificação para as semifinais. Em seis jogos disputados, a equipe soma três vitórias e três derrotas.

Por outro lado, o Nova Iguaçu, em terceiro lugar, com 12 pontos, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan, Ramon Pereira, Fernandinho, Igor Guilherme, João Lucas, Kennyd (Xandinho), Andrey Dias e Victor Rangel.

Botafogo: John; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Serafim, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Savarino, Patrik de Paulo, Arthur e Igor Jesus.

Desfalques

Nova Iguaçu

Bill está lesionado.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?