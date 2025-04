Onde assistir a Nottingham Forest x Manchester United, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Clubes medem forças nesta terça pela 30ª rodada da Premier League

Nottingham Forest e Manchester United entram em campo nesta terça-feira (1), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. O duelo acontece no City Ground e possui transmissão exclusiva do Disney+ Premium (veja a programação completa de futebol aqui).

Terceiro colocado com 54 pontos, o Nottingham Forest segue forte por uma vaga na próxima edição da Champions League. Além de ter vencido nas duas últimas rodadas, o time de Nuno Espírito Santo chega embalado pela classificação às semifinais da Copa da Inglaterra.

O Manchester United, por sua vez, ocupa a 13ª posição, com 37 pontos somados. Sem derrotas nas últimas quatro rodadas (são duas vitórias e dois empates), os Red Devils buscam um novo triunfo para continuarem melhorando na tabela da Premier League.

O último duelo entre os times aconteceu em dezembro. Em jogo válido pelo primeiro turno da Premier League, o Nottingham Forest levou a melhor em pleno Old Trafford ao vencer por 3 a 2. Nikola Milenkovic, Morgan Gibbs-White e Chris Wood balançaram as redes, enquanto Rasmus Hojlund e Bruno Fernandes marcaram para o Manchester United.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Nicolás Domínguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi. Técnico: Nuno Espírito Santo

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire, Lindelöf; Mazraoui, Bruno Fernandes, Ugarte, Dalot; Garnacho, Eriksen; Hojlund. Técnico: Rúben Amorim

Desfalques

Nottingham Forest

Lesionado durante a data Fifa, Chris Wood tem retorno incerto para o duelo.

Manchester United

No departamento médico, Lisandro Martínez, Jonny Evans, Ayden Heaven, Luke Shaw, Kobbie Mainoo e Amad Diallo estão fora de combate.

