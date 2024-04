Onde assistir a Nottingham Forest x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Clubes fecham a 35ª rodada do campeonato neste domingo; confira mais detalhes

Nottingham Forest e Manchester City entram em campo neste domingo (28), às 12h30 (horário de Brasília), em confronto que fecha a 35ª rodada da Premier League 2023/24. A partida será realizada no City Ground e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A apenas um ponto da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest (17º colocado com 26 pontos) segue correndo perigo. Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos (somando todas as competições), o time terá uma missão duríssima pela frente e tentará fazer o fator casa prevalecer para somar pontos.

Embalado por quatro vitórias seguidas na Premier League e 16 gols marcados, o Manchester City (2º colocado com 76 pontos) só depende das próprias forças para conquistar o inédito tetracampeonato. Portanto, um novo triunfo é fundamental para seguir como principal favorito ao título.

Mais artigos abaixo

Nos últimos cinco confrontos pela Premier League, são duas vitórias dos Citizens, uma do Forest e dois empates. No último encontro (setembro de 2023), válido pelo primeiro turno, os comandados de Pep Guardiola venceram por 2 a 0. Foden e Haaland marcaram os gols.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Sels; Williams, Niakhaté, Murillo, Aina; Nicolás Domínguez, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Grealish; Julián Álvarez. Técnico: Pep Guardiola

Desfalques

Nottingham Forest

No departamento médico, Boly e Awoniyi seguem fora de combate.

Manchester City

Fora dos dois últimos jogos por conta de uma lesão muscular, Haaland está progredindo na recuperação, mas tem retorno incerto para a partida.

Quando é?