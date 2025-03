Onde assistir a Nottingham Forest x Manchester City, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Clubes abrem a 28ª rodada da Premier League neste sábado, no City Ground

Nottingham Forest e Manchester City entram em campo neste sábado (8), às 9h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida acontece no City Ground e possui transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Apesar de fazer uma grande campanha, o Nottingham Forest não vive um bom momento no campeonato. Com duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas, o time de Nuno Espírito Santo possui 48 pontos e tenta voltar ao caminho das vitórias para se manter na terceira posição da tabela.

Uma posição abaixo e apenas um ponto atrás, o Manchester City busca colocar um ponto final na oscilação. Além disso, os comandados de Pep Guardiola tem uma chance enorme de aproveitar o confronto direto para ultrapassar o adversário, embora joguem fora de casa, e se firmarem na briga por uma vaga na próxima Champions League.

No último duelo entre os clubes, os Citizens acabaram levando a melhor. Jogando no Etihad Stadium no começo de dezembro pelo primeiro turno da Premier League, os donos da casa venceram o Forest por 3 a 0. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku balançaram as redes.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Nicolás Domínguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Khusanov, Gvardiol; Nico González, Kovacic; Savinho, Marmoush, Doku, Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Desfalques

Nottingham Forest

Com um problema no tendão, Carlos Miguel está indisponível.

Manchester City

Manuel Akanji, Nathan Aké, John Stones, Rodri e Oscar Bobb estão no departamento médico.

