Onde assistir a Nashville x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Lionel Messi na Copa dos Campeões

Messi, Suárez e companhia vão a campo por vaga nas quartas de final da ‘Concachampions’; veja os detalhes e onde assistir

Nashville e Inter Miami se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 23h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF. O palco da partida será o Geodis Park, em Nashville, e contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, serviço de streaming do grupo Disney alinhado à ESPN (clique aqui para conferir a programação completa dos jogos).

Classificado com folga na fase anterior após uma vitória por 7 a 0 no agregado sobre o Moca, da República Dominicana, o Nashville chega embalado para as oitavas de final em uma sequência de cinco jogos invictos no ano, sendo três vitórias e dois empates. Em 2023 foi vice-campeão da Copa das Ligas, derrotado pelo mesmo rival que enfrentará nesta partida.

O Inter Miami vem correspondendo às expectativas com as contratações realizadas e, além do título no ano passado, iniciou o ano invicto na MLS, com duas vitórias e um empate. O último jogo terminou em um 5 a 0 sobre o Orlando City, com Lionel Messi e Luis Suárez marcando duas vezes cada. A expectativa é alta para avançar na Copa.

Os últimos cinco jogos entre as equipes deixaram o duelo bem equilibrado. São duas vitórias para o time da casa, uma para o time de Miami e mais dois empates. O mais recente encontro acabou em um 0 a 0 pela MLS, no final do ano passado.

Prováveis escalações

Nashville: Joe Willis; Lukas MacNaughton, Jack Maher e Walker Zimmerman; Shaquell Moore, Sean Davis, Anibal Godoy e Taylor Washington; Dru Yearwood; Tyler Boyd e Teal Bunbury. Técnico: Gary Smith.

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Nicolas Freire e Jordi Alba; Sergio Busquets, Julian Gressel e Diego Gómez; Lionel Messi, Luis Suárez e Robert Taylor. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

Nashville

Hany Mukhtar, Randall Leal e Sam Surridge estão lesionados e voltam ainda em março ou abril.

Inter Miami

Benjamín Cremaschi, Facundo Farias, Franco Negri e Robbie Robinson são desfalques por lesão.

