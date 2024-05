Onde assistir a Mirassol x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (12), no Estádio José Maria de Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Paysandu se enfrentam neste domingo (12), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela quarta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com quatro pontos na Série B, o Mirassol estreou com uma derrota por 3 a 1 para o Brusque. Na sequência, venceu o Ceará por 3 a 2 e na última rodada empatou sem gols com o Botafogo-SP.

Do outro lado, o Paysandu busca sua primeira vitória na Série B para se afastar da zona de rebaixamento. Com apenas um ponto conquistado, o Papão foi derrotado por 2 a 0 pelo Santos na rodada de estreia. Na sequência, empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1 e também com o Avaí sem gols.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Negueba, Fernandinho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Wanderson, Luan Freitas e Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela e Val Soares; Edinho, Nicolas e Jean Dias. Técnico: Hélio dos Anjos.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Quintana, expulso contra o Avaí, cumprirá suspensão.

Quando é?