Onde assistir a Milan x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Europa League

Clubes italianos fazem o confronto de ida desta fase; confira mais detalhes

Milan e Roma entram em campo nesta quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League. A partida será no San Siro e terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado por sete vitórias consecutivas somando todas as competições, o Milan chega bem para este duelo. Com chances remotas de título no Campeonato Italiano, mas confortável na vice-liderança, o time de Stefano Pioli vê a Europa League com a única possibilidade de ser campeão nesta temporada. Além disso, o retrospecto diante do romanistas é bastante favorável: nos últimos 13 jogos entre os times, os Rossoneri perderam apenas uma vez.

Além de ter mudado as perspectivas com a chegada de Daniele De Rossi ao comando, a Roma também vem motivada pelo triunfo sobre a rival Lazio no último sábado. Brigando para voltar à Champions League via Serie A, o clube tenta repetir a final da temporada passada na Europa League, mas com um desfecho diferente desta vez.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernández; Adli, Reinjders; Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Roma: Svilar; Celik, Llorente, Mancini, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Técnico: Daniele De Rossi.

Desfalques

Milan

Tomori (suspenso), Kalulu e Pobega (lesionados) estão fora. Thiaw voltou a treinar, mas não tem presença garantida no jogo.

Roma

Ndicka (suspenso) e Azmoun (machucado) estão indisponíveis.

Quando é?