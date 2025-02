Onde assistir a Milan x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Derby dela Madonnina é destaque da 22ª rodada do Italiano; veja tudo o que você precisa saber

Milan e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (02), às 14h (horário de Brasília), no San Siro, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, a Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Milan busca de sua terceira vitória consecutiva sobre os rivais nesta temporada, já acumulando vitórias no dérbi no 1° turno do nacional e na Supercopa da Itália. O problema é que a equipe de Sérgio Conceição não vive lá grande momento no Italiano, a 16 pontos da Inter na tabela e em um modesto 7° lugar. Os Rossoneri conseguiram reagir após a derrota por 2 a 0 para a Juventus na Serie A com triunfos sobre Girona e Parma, mas perderam mais uma neste meio de semana, agora para o Feyernoord, o que fez com que perdessem vaga no top-8 da primeira fase da Champions.

A Inter de Milão, enquanto isso, chega embalada por vitórias por 4 a 0 sobre o Lecce e, mais recentemente, por 3 a 0 sobre o Monaco, contando com a boa fase de Lautaro Martínez, que somou quatro gols nestas duas partidas. Na Serie A, a equipe de Simone Inzaghi ainda vem de sete partidas fora de casa sem sofrer um gol sequer e apostará na defesa para coneguir pontuar contra o rival. Aliás, se a Nerazurri conseguir o clean-sheet, igualará o recorde justamente do Milan, que ficou oito partidas sem ser vazado em 1994. A Inter é a vice-líder do campeonato, com 50 pontos somados - a três do Napoli, líder.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic e Hernández; Bennacer e Musah; Pulisic, Reijnders e Rafael Leão; Abraham. Técnico: Paulo Fonseca.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Martinez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

Milan

Youssouf Fofana (suspenso), Emerson Royal, Malick Thiaw, Ruben Loftus-Cheek e Alessandro Florenzi (lesionados).

Inter de Milão

Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi (dúvidas) e Joaquín Correa (lesionado).

Quando é?

Data: domingo, 2 de fevereiro de 2025

Horário: 14h (de Brasília)