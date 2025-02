Onde assistir a Milan x Feyenoord ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Estádio San Siro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Milan e Feyenoord se enfrentam nesta terça-feira (18), às 14h45 (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após venceu o Verona por 1 a 0 pelo Campeonato Italiano, o Milan volta suas atenções para a Champions League, em busca da classificação para as oitavas de final. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Na primeira fase, terminou em 13º lugar, com 15 pontos, somando cinco vitórias e três derrotas em oito jogos.

Por outro lado, o Feyenoord entra em campo com a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. O time conquistou a classificação para os playoffs após encerrar a primeira fase em 19º lugar, com 13 pontos e um aproveitamento de 54%.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, João Félix, Rafael Leão; Giménez.

Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Maduro; Moussa, Igor Paixão, Ueda.

Desfalques

Milan

Loftus-Cheek, Emerson Royal e Alessandro Florenzi estão lesionados.

Feyenoord

Timber, In-beom Hwang, Nieuwkoop, Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki, Lotomba e Justin Bijlow estão no departamento médico.

Quando é?

Data: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

Horário: 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio San Siro - Milão, ITA