Onde assistir Manchester United x Wolverhampton, pela Premier League?

e se enfrentam pela 16ª rodada da Premier League, nesta terça-feira (29), às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

Na quarta posição da tabela, o Uinted pode cehgar à vice-liderança da Premier League se conseguir a vitória. No time titular, a mudança deve ser Edinson Cavani no lugar de Anthony Martial, depois que o uruguaio deu o passe para o gol de Bruno Fernandes no jogo anterior.

This time tomorrow, we'll stride out at Old Trafford for the final time this year ✊



🔴 #MUFC

#️⃣ #MUNWOL

🏆 #PL pic.twitter.com/2ESLsLJitd