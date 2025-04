Onde assistir a Manchester United x Manchester City, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Rivais da cidade de Manchester realizam clássico neste domingo pela Premier League

Manchester United e Manchester City se enfrentam neste domingo (6), às 12h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida acontece no Old Trafford e possui transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Derrotado pelo Nottingham Forest no meio de semana, o Manchester United segue tentando se encontrar com Rúben Amorim. 13º colocado com 37 pontos, os Red Devils tentam voltar ao caminho das vitórias para ganhar moral e terminar a fraca campanha da melhor maneira possível.

Já o Manchester City segue buscando uma vaga na próxima Champions League. Quinto colocado com 51 pontos somados, os Citizens chegam para o clássico da cidade embalados por um triunfo sobre o Leicester na última rodada por 2 a 0.

No último encontro entre as equipes, o Manchester United levou a melhor. Jogando no Etihad Stadium pelo primeiro turno da Premier League em dezembro, os visitantes venceram por 2 a 1. Josko Gvardiol abriu o placar para o Manchester City, mas Bruno Fernandes e Amad Diallo sacramentaram a virada dos Red Devils.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. Técnico: Rúben Amorim

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, Lewis; Nico González, Gündogan; Foden, De Bruyne, Doku; Marmoush. Técnico: Pep Guardiola

Desfalques

Manchester United

Se recuperando de lesão, Lisandro Martínez, Jonny Evans, Ayden Heaven, Luke Shaw e Amad Diallo estão fora. Kobbie Mainoo pode retornar enquanto Matthijs de Ligt é dúvida.

Manchester City

No departamento médico, Manuel Akanji, Nathan Aké, John Stones, Rodri e Erling Haaland estão indisponíveis.

Quando é?