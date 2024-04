Onde assistir a Manchester United x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Maiores campeões ingleses, clubes se enfrentam neste domingo pela 32ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Manchester United e Liverpool entram em campo neste domingo (7), às 11h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 32ª rodada da Premier League. O jogo será realizado no Old Trafford e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming ligado à emissora do grupo Disney (veja a programação completa aqui).

Depois de sofrer além do esperado para vencer o lanterna Sheffield United, o Liverpool volta suas atenções para Manchester. Tentando se recuperar do revés da última visita ao Old Trafford, há exatas três semanas pela Copa da Inglaterra, os Reds buscam mais três pontos para seguir só dependendo de si na acirradíssima disputa pelo título inglês.

Já o Manchester United chega em baixa. Além de ter apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas, os Red Devils vêm de uma derrota para lá de dolorida para o Chelsea, ao sofrerem uma virada com dois gols relâmpago de Cole Palmer nos acréscimos. Para piorar, a vaga na próxima Champions vai se distanciando, já que o quinto lugar Tottenham (considerando que a Inglaterra tem grandes chances de conquistar uma vaga extra) tem nove pontos a mais hoje.

Mais artigos abaixo

Pela Premier League, são 63 jogos disputados entre as equipes. 29 vitórias para o Manchester United, 19 para o Liverpool e 15 empates. No recorte dos últimos cinco jogos, os três triunfos do Liverpool são marcados por goleadas: 5 a 0, 4 a 0 e 7 a 0.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala, Dalot; Mainoo, McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Gravenberch e Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Desfalques

Manchester United

Lisandro Martínez, Lindelof, Malacia, Shaw e Martial continuam machucados. Substituídos por lesão contra o Chelsea, Jonny Evans, Varane e Casemiro têm presença incerta.

Liverpool

Lesionados, Alisson, Matip, Alexander-Arnold, Bajcetic, Thiago Alcântara, Ben Doak e Diogo Jota seguem fora. Ausente do jogo contra o Sheffield United por causa de uma pancada, Endo tem grandes chances de estar de volta.

Quando é?