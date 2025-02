Onde assistir a Manchester United x Crystal Palace ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Próximos na colocação da Premier League, equipes se enfrentam para deixar a parte de baixo da tabela; veja quem transmite

Manchester United e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (2), às 11h (horário de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. O jogo será em Old Trafford, em Manchester, e terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a grade do dia).

A campanha do United vem sendo abaixo do esperado mesmo após a chegada do treinador Rúben Amorim. A equipe somou 29 pontos em 23 rodadas e amarga a 12ª colocação na tabela, precisando vencer caso ainda queira brigar por vaga nas competições europeias.

Logo em seguida, vem o Palace, em 13º lugar com 27 pontos. O time de Oliver Glasner também não vem tendo seu melhor desempenho na Premier League, mas os últimos jogos trouxeram esperança de melhora, e a derrota em casa na rodada anterior para o Brentford foi a única nos sete compromissos mais recentes.

O retrospecto recente é favorável aos visitantes, que estão invictos há três confrontos diretos. O comparativo dos últimos dez duelos é bem equilibrado, sendo quatro vitórias dos Eagles, três dos Red Devils e três empates.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire e Lisandro Martínez; Mazraoui, Bruno Fernandes, Ugarte e Dalot; Diallo, Hojlund e Garnacho. Técnico: Rúben Amorim.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Hughes, Lerma e Mitchell; Eze, Mateta e Sarr. Técnico: Oliver Glasner.

Desfalques

Manchester United

Jonny Evans, Luke Shaw e Mason Mount seguem em recuperação de lesão no departamento médico.

Crystal Palace

Glasner não terá Chadi Riad, Joel Ward, Cheick Doucouré, Adam Wharton e Matheus França à disposição, todos se recuperando de lesão.

Quando é?