Onde assistir a Manchester United x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (09), pela 28ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Manchester United recebe o Arsenal na tarde deste domingo (09), às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 28ª rodada da Premier League Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A equipe de Ruben Amorim busca subir na tabela e, após vencer na última rodada, ocupa a 14ª posição com 33 pontos, mas enfrenta dificuldades devido a uma longa lista de desfalques, que inclui nove jogadores, entre eles Mason Mount, Luke Shaw e Lisandro Martinez, além de Patrick Dorgu, suspenso. Já o Arsenal, comandado por Mikel Arteta, mantém esperanças de título, embora esteja 13 pontos atrás do líder Liverpool, e também sofre com ausências importantes, como Bukayo Saka, Gabriel Jesus e Kai Havertz, todos fora por lesão.

Este será o 243º confronto entre Manchester United e Arsenal. No histórico geral, os Red Devils levam ligeira vantagem, com 99 vitórias, enquanto os Gunners acumulam 89 triunfos e 54 empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Getty Images

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, de Ligt; Dalot Ugarte, Bruno Fernandes, Mazraoui; Zirkzee, Garnacho e Hojlund. Técnico: Rubén Amorim.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Declan Rice; Nwaneri, Merino e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Manchester United

Patrick Dorgu, Amad Diallo, Lisandro Martínez, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Jonny Evans, Luke Shaw, Tom Heaton e Altay Bayindir estão fora.

Arsenal

Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Takehiro Tomiyasu são desfalques.

Quando é?