Onde assistir a Manchester City x West Ham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Duelo pela última rodada da competição pode selar tetracampeonato dos Citizens; confira mais detalhes

Manchester City e West Ham entram em campo neste domingo (19), às 12h (horário de Brasília), em duelo válido pela 38ª rodada da Premier League 2023/24. A partida será realizada no Etihad Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois de vencer o jogo atrasado que tinha contra o Tottenham, o Manchester City assumiu a liderança do campeonato a uma rodada do fim e só depende de si para ser campeão. Com dois pontos de vantagem sobre o Arsenal, os Citizens precisam de uma simples vitória para se tornarem o primeiro clube tetracampeão inglês em toda a história. Seria mais um feito para a vitoriosa carreira de Pep Guardiola.

Nono colocado com 52 pontos, o West Ham não tem mais aspirações neste campeonato. No entanto, os Hammers, que vinham de uma sequência de seis jogos sem vitória, somando todas as competições, venceram o Luton Town na rodada anterior e vão em busca de dar uma despedida digna ao técnico David Moyes, que está de saída após quatro anos e meio no comando.

Os dois times se enfrentaram por 45 vezes pela Premier League, com 28 vitórias do Manchester City, nove do West Ham e oito empates. Nos últimos cinco jogos pela competição, os Citizens também levam a melhor, com quatro triunfos e um empate. No jogo do primeiro turno, ocorrido em meados de setembro, o Manchester City ganhou por 3 a 1. Doku, Bernardo Silva e Haaland marcaram, enquanto Ward-Prowse balançou as redes pelos Hammers.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Walker, Rúben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Kovacic, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Kudus, Lucas Paquetá; Antonio. Técnico: David Moyes

Desfalques

Manchester City

Com uma fratura na órbita ocular, Ederson está fora do jogo. De Bruyne terá sua presença avaliada após uma pancada no tornozelo recebida contra o Tottenham.

West Ham

Com um problema na panturrilha e inelegível por conta de uma cláusula no contrato de empréstimo junto ao Manchester City, Kalvin Phillips está indisponível. Fora dos últimos quatro jogos por lesão, Mavropanos e Aguerd serão avaliados até o dia da partida e, portanto, têm presença incerta.

Quando é?