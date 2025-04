Onde assistir a Manchester City x Leicester ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (02), pela 30ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Manchester City enfrenta o Leicester na tarde desta quarta-feira (02), às 15h45 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 30ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Manchester City vai para uma partida crucial na busca pelo G-4 da Premier League, que deve se transformar em G-5 devido ao coeficiente dos clubes ingleses no ranking da Uefa. Com 48 pontos e ocupando a 5ª posição, os citizens estão sendo pressionados por Newcastle (47), Brighton (47), Fulham (45), Aston Villa (45) e Bournemouth (44) nesta reta final. No último fim de semana, o City venceu o Bournemouth por 2 a 1, garantindo vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra.

Por outro lado, o Leicester tenta ao menos conquistar um empate para interromper sua sequência de derrotas na liga, já que está na 19ª posição, com 17 pontos. No histórico de 128 confrontos entre as duas equipes, o Manchester City lidera com 65 vitórias, enquanto o Leicester soma 32, com 31 empates.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Nico, Gungogan, Foden; Savinho, Doku e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

Leicester: Hermansen; Coady, Faes, Thomas; Justin, Ndidi, Soumaré, Kristansen; Buonanotte, El Khannouss e Vardy. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

Desfalques

Manchester City

Erling Haaland, Manuel Akanji, John Stones, Nathan Aké, Rodri estão fora.

Leicester

Issahaku Fatawu é desfalque.

Quando é?