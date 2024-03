Onde assistir a Londrina x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta quarta; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), em partida amistosa realizada no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming ligado à emissora do grupo Disney (confira aqui a programação completa).

Aproveitando o espaço no calendário com a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense no dia 10 de março, o Londrina segue sua preparação para a disputa da Série C do Brasileirão, que começa entre os dias 20 e 22 de abril (a estreia será fora de casa, contra o Confiança), após o rebaixamento no ano passado.

O Corinthians vive situação parecida. Sem jogar desde a vitória sobre o São Bernardo pela Copa do Brasil, no dia 14 de março, o Timão tem como objetivo manter o ritmo de jogo com o amistoso e se aprimorar tanto individualmente quanto coletivamente sob o comando do recém-chegado António Oliveira. Mas o próximo compromisso do clube está mais perto. Será no dia 2 de abril, diante do Racing, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana.

Prováveis escalações

Londrina: Arthur; Thiago Ennes, Rayan, João Maistro e Pedro Cacho; Marthã, Riquelmy e Rafael Longuine; Calyson, Everton e Iago Teles. Técnico: Emerson Ávila.

Corinthians: Cássio; Fagner, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 27 de março de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Regional, Cascavel-PR