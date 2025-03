Onde assistir a Liverpool x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e PSG se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Estádio Anfield, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida será transmitida ao vivo do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada, além das plataformas de streaming +SBT e Max (veja a programação completa).

Após vencer o Southampton por 3 a 1 e manter-se na liderança isolada do Campeonato Inglês, o Liverpool volta suas atenções para a Champions League. Em busca do sétimo título da competição, os Reds garantiram a classificação para o mata-mata ao encerrar a fase de grupos na liderança, com 21 pontos. Como venceram o primeiro jogo das oitavas de final por 1 a 0, entram em campo com a vantagem do empate.

Por outro lado, o PSG avançou às oitavas de final após eliminar o Brest nos playoffs com um placar agregado de 10 a 0. Antes disso, os parisienses terminaram a primeira fase na 15ª posição, somando 13 pontos. Como perdeu o primeiro jogo das oitavas de final por 1 a 0, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Elliott, Diaz; Nunez.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

Desfalques

Liverpool

Tyler Morton, Joe Gomez e Conor Bradley seguem lesionados.

PSG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?