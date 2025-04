Onde assistir a Liverpool x Everton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (02), pela 30ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo Dérbi do Merseyside, o Liverpool recebe o Everton na tarde desta quarta-feira (02), às 16h (de Brasília), em Anfield, no bairro de Liverpool, pela 30ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Liverpool, líder do Campeonato Inglês e virtual campeão, busca recuperação após quedas na Champions League e vice na Copa da Liga Inglesa. Enfrentando desfalques na lateral direita, com três jogadores lesionados (Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez e Conor Bradley), o time conta com o retorno de Ryan Gravenberch e Alisson. Já o Everton, em busca de pontos para garantir sua permanência na Premier League, já que está no 15º lugar, ainda sofre com ausências importantes. Com 245 edições do Derby de Merseyside, os Reds lideram o histórico com 99 vitórias contra 68 dos Toffees.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Quansah, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Gakpo e Díaz. Técnico: Arne Slot.

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner, Doucoré; Alcaraz, Harrison e Beto. Técnico: David Moyes.

Desfalques

Liverpool

Trent Alexander-Arnold, Conor Bradley e Joe Gomez estão fora.

Everton

Orel Mangala e Dominic Calvert-Lewin são desfalques.

Quando é?