Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Liverpool recebe o Bournemouth na manhã deste sábado (21), às 11h (de Brasília), no Anfield, pela quinta rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Gakpo e Diogo Jota.

Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi e Kerkez; Christie, Cook, Semenyo, Kluivert e Tavernier; Unal (Evanílson).

Desfalques

Liverpool

Elliott está no departamento médico.

Bournemouth

Tyler Adams e Dango Ouattara estão no departamento médico.

Quando é?

Data: agosto, 21 de setembro de 2024

agosto, 21 de setembro de 2024 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Anfield, Liverpool - ING