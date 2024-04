Onde assistir a Liverpool x Atalanta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Europa League

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida desta fase do torneio; confira mais detalhes

Liverpool e Atalanta entram em campo nesta quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), pelo duelo de ida das quartas de final da Europa League. A partida acontecerá no Anfield e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Brigando forte pelo título da Premier League, o Liverpool vira a chave para continuar sua saga na Europa League também. Com uma campanha dominante no torneio, os Reds se deparam com um adversário bastante competitivo pela frente, mas sabem que têm condições de seguir adiante para fechar a última temporada de Jürgen Klopp da melhor maneira possível.

Apesar do páreo duro, a Atalanta tenta coroar o grande trabalho de Gian Piero Gasperini com um troféu. Nas semifinais Copa da Itália e brigando por uma vaga europeia no Campeonato Italiano (ocupa a sexta colocação), o time tem o desafio de conciliar todas essas disputas e manter o bom nível para competir bem diante de um dos candidatos ao título da Europa League nesta temporada.

Mais artigos abaixo

Detalhe que, no último confronto entre as equipes no Anfield, foram os italianos que levaram a melhor. Ilicic e Gosens marcaram na vitória de 2 a 0 em novembro de 2020, em jogo válido pela fase de grupos da Champions League.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Endo, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Atalanta: Musso; Rafael Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Éderson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman, Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Desfalques

Liverpool

Lesionados, Alisson, Matip, Alexander-Arnold, Bajcetic, Thiago Alcântara, Ben Doak e Diogo Jota continuam fora.

Atalanta

Com um problema muscular, Scalvini está indisponível.

Quando é?