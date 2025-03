Onde assistir a Leicester City x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (16), pela 29ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Leicester City recebe o Manchester United na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília), no King Power Stadium, em Leicester, pela 29ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Manchester United e Leicester vivem momentos distintos na temporada. Os Red Devils chegam embalados pela classificação na Europa League após golearem a Real Sociedad, mas ocupam apenas a 14ª posição na Premier League, com 34 pontos. O técnico Ruben Amorim terá o reforço de Mason Mount, recuperado de lesão, embora o meia deva começar no banco. Por outro lado, a equipe ainda sofre com desfalques, incluindo Patrick Dorgu, suspenso, e cinco jogadores lesionados, enquanto Harry Maguire segue como dúvida.

Já o Leicester atravessa uma fase complicada, sendo o vice-lanterna do campeonato com 17 pontos e acumulando cinco derrotas seguidas na liga, além da eliminação recente para o próprio United na Copa da Inglaterra.

Prováveis escalações

Leicester City: Hermansen; Coady, Faes, Thomas; Jusstin, Ndidi, Soumaré, Kristansen; Daka, El Khannouss e Vardy. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

Manchester United: Onana; Lindelof, de Ligt, Heaven; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernades, Dalot; Garnacho, Eriksen e Zirkzee. Técnico: Ruben Amorim.

Desfalques

Leicester City

Sem desfalques confirmados.

Manchester United

Patrick Dorgu, suspenso, Jonny Evans, Luke Shaw, Atay Bayindir, Tom Heaton e Leny Yoro, machucados, estão fora.

Quando é?