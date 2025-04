Onde assistir a Lazio x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela 32ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo Derby della Capitale, a Lazio recebe a Roma na tarde deste domingo (13), às 15h45 (de Brasília), no Olimpico de Roma, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em duelo decisivo para a definição das próximas vagas europeias, Roma e Lazio se enfrentam pela 201ª vez na história do clássico da capital italiana. A vantagem é Giallorossi no retrospecto: são 75 vitórias contra 58 da Lazio, além de 67 empates. No último encontro entre as equipes, disputado em 5 de janeiro deste ano, a Roma levou a melhor com uma vitória por 2 a 0.

Na atual edição do Campeonato Italiano, a Lazio ocupa a sexta colocação com 56 pontos – posição que garante vaga na Liga Conferência da próxima temporada. A Roma, por sua vez, aparece logo atrás, com 53 pontos, fora da zona de classificação para torneios continentais.

Uma vitória neste clássico pode ser decisiva. Quem vencer, entra de vez na briga por uma vaga na Champions League ou na Europa League, tornando o confronto ainda mais eletrizante e fundamental para os objetivos das duas equipes na reta final da temporada.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Dia; Isaksen, Zaccagni e Castellanos. Técnico: Marco Baroni.

Roma: Svilar; Mancni, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini e Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

Desfalques

Lazio

Nuno Tavares, Patric e Arijon Ibrahimovic estão fora.

Roma

Paulo Dybala e Saud Abdulhamid são desfalques.

Quando é?