Onde assistir a Lazio x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste sábado (30), no Stadio Olimpico

Napoli e Juventus se enfrentam neste sábado (30), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olimpico de Roma, em jogo válido pela 30ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão exclusiva do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Após voltar a vencer diante do Frosinone, a Lazio retorna a campo pelo Campeonato Italiano, ocupando o nono lugar da tabela. A equipe ainda alimenta o sonho de voltar a competições europeias na próxima temporada, já que, nesta edição, foi eliminada pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League. Para que essa ambição se torne realidade, a equipe de Igor Turbo só poderá se ver satisfeita com a vitória nas rodadas restantes.

Sob outro enfoque, a Juventus voltou tropeçar na Serie A após a vitória sobre Frosinone, no final de fevereiro. Desde então a equipe acumulou um derrota, diante do Napoli, e dois empates com a Atalanta e o Genoa, resultando na perda da segunda colocação para o Milan. A Velha Senhora, agora com 59 pontos, está a três pontos de distância do vice-líder e a 17 da líder Inter de Milão.

As equipes voltarão a se enfrentar ainda, no meio da semana, pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Itália.

Prováveis escalações

Lazio: Christos Mandas; Gila Fuentes, Romagnoli, Casale; Manuel Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Luis Alberto, Immobile e Mattia Zaccagni. Técnico: Igor Tudor.

Juventus: Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiasso, McKennie, Locatelli, Fabio Miretti, Kostić; Frederico Chiesa e Moise Kean. Técnico: Massimiliano Allegri.

Desfalques

Lazio

Patric e Rovella, se recuperando de entorce no tornozelo e pubalgia, respectivamente, são dúvidas;

Luca Pellegrini está suspenso devido a acumulo de cartões amarelos;

Ivan Provedel, lesionado no tornozelo não é opção para Igot Tudor.

Juventus

Vlahovic recebeu dois amarelos na partida anterior do campeonato e cumpre suspensão;

Carlos Alcaraz, com lesão muscular na coxa, Fagioli, suspenso por um ano - devido à envolvimento em apostas esportivas e Milik, com lesão nos adutores, são desfalques da Vecchia Signora.

Quando é?

Data: sábado, 30 de março de 2024

Horário: 14h (de Brasília)