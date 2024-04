Onde assistir a Juventus x Lazio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Itália

Equipes fazem os primeiros 90 minutos da decisão para saber quem vai à final da Coppa Italia; veja os detalhes e onde assistir

Juventus e Lazio se enfrentam nesta terça-feira (2), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Coppa Italia. A primeira metade da decisão será no Allianz Stadium, em Turim, e contará com transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na televisão fechada, e do Star+, serviço de streaming do Grupo Disney alinhado à emissora (clique aqui e confira toda a programação).

Com duas goleadas nas fases anteriores da Copa, por 6 a 1 nas oitavas de final contra a Salernitana e 4 a 0 nas quartas sobre o Frosinone, a Velha Senhora quer chegar mais longe do que o ano passado na competição e fará de tudo para ficar com o título ou o vice nacional. Embora tenha vencido apenas um de seus últimos nove jogos, a Juve coloca suas últimas fichas no torneio mata-mata após abdicar da briga pelo Scudetto, onde está na terceira colocação.

No sétimo lugar da Serie A, a Lazio desbancou Genoa e Roma por 1 a 0 nas últimas duas etapas para alcançar a semifinal. Apesar de estar na briga por alguma competição europeia pelos pontos corridos, a apenas quatro pontos da sexta colocação, o sucesso na Coppa Italia pode ser o melhor caminho para o time de Roma voltar à Champions League. Assim como a rival, apostará suas últimas cartas na manga na classificação.

A 30ª e última rodada do Campeonato Italiano nos deu uma prévia do que pode ser o duelo da semifinal. Na estreia do técnico Igor Tudor, a Lazio recebeu a Juventus no Olímpico de Roma e saiu vitoriosa por 1 a 0 neste sábado (30), com um gol nos acréscimos do segundo tempo. Em um retrospecto mais amplo, nos cinco duelos mais recentes o time da casa saiu vitorioso: foram três vitórias da Velha Senhora e duas dos Biancocelesti.

O jogo de volta será no dia 23 de abril, com mando de campo da Lazio. Quem passar enfrenta o vencedor de Fiorentina x Atalanta na final, marcada para 15 de maio.

Prováveis escalações

Juventus: Wojciech Szczesny; Danilo, Bremer, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio; Adrien Rabiot, Manuel Locatelli e Fabio Miretti; Andrea Cambiaso, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri.

Lazio: Christos Mandas; Adam Marusic, Nicolò Casale, Alessio Romagnoli e Mario Gila; Matías Vecino, Matteo Guendouzi, Luis Alberto e Felipe Anderson; Gustav Isaksen e Ciro Immobile. Técnico: Igor Tudor.

Desfalques

Juventus

Filip Kostic está doente e é desfalque para a partida. Arkadiusz Milik, com lesão muscular, Alex Sandro, que machucou a coxa, e Carlos Alcaraz, o tendão, também não irão a campo.

Lazio

O goleiro Ivan Provedel lesionou o tendão e segue indisponível para atuar. Além dele, Nicolo Rovella segue sendo desfalque por lesão na virilha.

Quando é?

Data: Terça-feira, 2 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)