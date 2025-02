Onde assistir a Juventus x Empoli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa da Itália 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Allianz Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventus e Empoli se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, pelas quartas de final da Copa da Itália 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da NSports via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Cagliari por 1 a 0 no Campeonato Italiano, a Juventus volta suas atenções para a disputa da Copa da Itália. Maior vencedora do torneio, com 15 títulos, a Juve eliminou justamente o Cagliari por 4 a 0 nas oitavas de final.

Por outro lado, o Empoli conquistou a classificação para as quartas de final após eliminar o Catanzaro por 4 a 1 na primeira fase, o Torino por 2 a 1 na segunda fase, além da Fiorentina nos pênaltis por 4 a 4 nas oitavas de final.

Prováveis escalações

Juventus: Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Thuram, Koopmeiners; Gonzalez, McKennie, Mbangula; Kolo Muani.

Empoli: Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo.

Desfalques

Juventus

Bremer, Juan Cabal, Pierre Kalulu e Douglas Luiz estão machucados.

Empoli

Mattia Viti e Ardian Ismajli estão fora.

Quando é?