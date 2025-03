Onde assistir a Juventude x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (29), pela terceira rodada do Brasileirão feminino; veja como acompanhar

Juventude e Fluminense se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, em canal aberto, e no canal E.C Juventude, Youtube (confira a programação completa).

O Juventude segue em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro feminino . Após um empate por 1 a 1 com o América-MG na estreia, a equipe de Caxias do Sul sentiu o peso do desafio ao encarar o Corinthians na rodada seguinte, saindo derrotada por 2 a 0. Agora, diante da torcida, o time alviverde tenta um resultado positivo.

O Fluminense, por sua vez, quer retomar o caminho das vitórias. As Guerreiras do Flu começaram bem, batendo o 3B Sport na estreia, mas tropeçaram diante do Cruzeiro, sofrendo uma derrota por 2 a 1.

Prováveis escalações

Juventude feminino: Renata May, Grazi, Ray Pires, Hericka Sorriso, Carla Cruz, Bruna Emília, Alice, Flávia Pissaia, Dani Venturini, Kamile Loirão e Teté

Fluminense feminino: Cláudia, Isabela Mello, Gislaine, Bruna Cotrim, Débora Sorriso, Nath Rodrigues, Verônica Marques, Camila Oliveira, Estefanía Palomar e Kamilla Sotero, Keké

Desfalques

Juventude feminino

Sem desfalques confirmados.

Fluminense feminino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?