Onde assistir a Juventude x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (28), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Depois de sofrer uma goleada por 5 a 1 para o Botafogo na última rodada, o Juventude está buscando se recuperar no Brasileirão. Até agora, a equipe conquistou quatro pontos, empatando anteriormente com o Criciúma por 1 a 1 e vencendo o Corinthians por 2 a 0.

Do outro lado, o Athletico-PR chega embalado com a vitória sobre o Danubio por 1 a 0 fora de casa na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Furacão, com seis pontos, briga pelo G-4. Até o momento, venceu o Cuiabá por 4 a 0 e o Internacional por 1 a 0, mas foi derrotado pelo Grêmio por 2

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Nenê; Marcelinho (Rildo), Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

Athletico-PR: Bento; Léo Godoy, Kaíque Rocha, Gamarra, Esquivel; Erick, Fernandinho, Julimar, Cuello, Zapelli (Nikão) e Pablo. Técnico: Cuca.

Desfalques

Juventude

Lucas Freitas, expulso contra o Botafogo, cumprirá suspensão, enquanto Rodrigo Sam, Jean Carlos estão lesionados.

Athletico-PR

Thiago Heleno está lesionado.

Quando é?