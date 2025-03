Onde assistir a Japão x Bahrein ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), pela sétima rodada da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Japão recebe Bahrein na manhã desta quinta-feira (20), às 7h35 (de Brasília), no Estádio Saitama 2002, em Saitama, pela sétima rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Japão segue firme rumo à Copa do Mundo e pode carimbar sua vaga já nesta rodada. Líder do Grupo C com 16 pontos, a seleção comandada por Hajime Moriyasu não perdeu nas Eliminatórias, soma sete vitórias e um empate, e chega embalada após bater a China por 3 a 1 fora de casa. Com nomes importantes de volta, como Mitoma, Hiroki Ito e Ueda, os Samurais Azuis querem repetir o roteiro do primeiro turno, quando atropelaram o Bahrein por 5 a 0.

Do outro lado, o Bahrein joga por sobrevivência. Com 6 pontos e fora da zona de classificação, a equipe de Dragan Talajic não vence nas Eliminatórias desde setembro, quando derrotou a Austrália por 1 a 0, e sabe que um tropeço pode ser fatal. Ainda assim, o discurso é de confiança e foco em surpreender o favorito. A missão? Segurar o melhor ataque do grupo e buscar um resultado que mude o rumo da campanha.

Prováveis escalações

Japão: Zion Suzuki, Ko Itakura, Koki Machida, Ayumu Seko, Wataru Endo, Ao Tanaka, Junya Ito, Takefusa Kubo, Koki Ogawa, Takumi Minamino, Keito Nakamura

Bahrein : Ebrahim Lutfalla, Amine Benaddi, Waleed Al Hayam, Hamad Al Shamsan, Abdulla Al Khalasi, Sayed Dhiya, Kamil Al Aswad, Ali Madan, Mohamed Al Romaihi, Mohamed Marhoon, Mahdi Al Humaidan

Desfalques

Japão

Sem desfalques confirmados.

Bahrein

Sem desfalques confirmados.

Quando é?