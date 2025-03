Onde assistir a Japão x Arábia Saudita ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções medem forças pela oitava rodada do grupo C da terceira fase do classificatório para o Mundial do ano que vem

Japão e Arábia Saudita se enfrentam nesta terça-feira (25), às 7h35 (horário de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no Saitama Stadium 2002 e possui transmissão ao vivo do ESPN 4 e Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

Depois de confirmar sua classificação para a Copa do Mundo ao vencer o Bahrein na última quinta-feira, o Japão encerra sua participação nesta data Fifa em casa. Líder do grupo C com 19 pontos, os Samurais Azuis tentam manter a invencibilidade e conquistar um resultado positivo diante de sua torcida.

Já a Arábia Saudita busca continuar firme na briga por uma vaga no próximo Mundial. Embalada por uma vitória sobre a China, a equipe comandada pelo francês Hervé Renard ocupa a terceira posição da chave e mira um novo triunfo para colocar pressão sobre a Austrália, que está apenas um ponto à frente na tabela.

Prováveis escalações

Japão: Suzuki; Seko, Itakura, Hiroki Ito; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Minamino; Machino. Técnico: Hajime Moriyasu

Arábia Saudita: Al-Aqidi; Al-Shanqeeti, Al-Tambakti, Lajami, Boushal; Yahya, Al-Ghamdi, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari; Al-Juwayr, Al-Buraikan. Técnico: Hervé Renard

Desfalques

Japão

Ayase Ueda, Hidemasa Morita e Yuto Nagatomo estão lesionados. Com problemas físicos, Kaoru Mitoma é dúvida.

Arábia Saudita

No departamento médico, Saud Abdulhamid, Hassan Kadesh e Mohamed Kanno estão fora.

Quando é?