Onde assistir a Internacional x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 2025

Internacional e Santos se enfrentam nesta terça-feira (18), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Morada dos Quero-Queros, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (confira a programação completa).

Em busca do título inédito, o Internacional conquistou a classificação para as oitavas de final após eliminar a Chapecoense por 1 a 0 na primeira fase, enquanto o Santos estreou com goleada sobre o Juventude por 7 a 1. O segundo e decisivo jogo será disputado na próxima terça-feira (25), no CT Rei Pelé.

Prováveis escalações

Internacional sub-17: Pietro, Édson, Gabriel Baggio, Tiago Zawalski, Nicolas, Alisson, João Leite, Gabriel Vinicius, Victor Hugo, Pedro Santos, Kauã Cavalcanti.

Santos sub-17: Arthur Martins, Pedro Murça, Guilherme Henrique, Samuel Pierri, Itakaré, Benício, Matheus Garcia, Vinicius Fabri, Lorenzo, Nadson, Davi Dias.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?