Onde assistir a Internacional x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes sub-20 se enfrentam pela parte de cima da tabela do Brasileirão da categoria; veja quem transmite na TV

Internacional e Juventude vão a campo nesta sexta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. O jogo será no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, com transmissão oficial do Sportv, na TV fechada (clique aqui a confira a programação do dia).

O Colorado busca sua terceira vitória no Brasileirão da categoria, após ver sua sequência de dois triunfos consecutivos ser interrompida pelo Palmeiras na última quarta-feira (26), em uma derrota por 2 a 1. A equipe venceu o Atlético-GO na estreia e o Fluminense na segunda rodada, mantendo uma média de dois gols por jogo até aqui.

Embora tenha sido goleado por 6 a 0 pelo Cuiabá na rodada inaugural do Brasileiro, o Ju deu a volta por cima e vem de duas vitórias seguidas. Na última rodada, venceu o Palmeiras por 2 a 0, além de já ter superado o Botafogo por 2 a 1. A equipe de Caxias do Sul tem os mesmos seis pontos do rival de Porto Alegre.

Enquanto o Inter busca seu segundo troféu da competição na categoria, o Juventude briga por uma taça inédita em sua galeria.

Prováveis escalações

Internacional: Diego Esser; Lipert, Bebeto, Dalla Corte e Kauã Barbosa; Anderson, Dionathan e Allex; Marlon Yan, Crysthyan Lucas e João Victor. Técnico: Renan Brito.

Juventude: Turatto; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Schaffer, Bernardo e Gabriel; Kaynan, Sasso e Guilherme Teixeira; Lucas Fernandes e Beto. Técnico: Filipe Dias.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?