Onde assistir a Internacional x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 30ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com objetivos diferentes, Internacional e Grêmio se enfrentam na tarde deste sábado (19), às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em clássico Gre-Nal de número 443, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sexto colocado com 46 pontos, o Internacional empatou a partida passada. Desta forma, o Colorado acabou deixando o G-6 e agora busca uma vitória no clássico para tentar voltar à zona de classificação às competições continentais.

Já o Grêmio está na 12ª posição, com 35 pontos. O Tricolor busca mais um triunfo na competição para se distanciar cada vez mais da possibilidade de rebaixamento.

Em 224 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 72 vitórias, contra 69 do Grêmio, além de 83 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Colorado venceu por 1 a 0. Clique aqui e confira mais informações sobre o Gre-Nal.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Villasanti, Dodi, Cristaldo, Edenilson e Aravena; Braithwaite.

Desfalques

Internacional

Fernando e Rogel estão no departamento médico, enquanto Thiago Maia cumpre suspensão.

Grêmio

Kannemann está no departamento médico.

Quando é?