Onde assistir a Internacional x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto pelo G-4, Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Invicto há 11 jogos, com oito vitórias e três empates, o Internacional segue firme na disputa pelo G-4 do Brasileirão. Em quinto lugar, com 52 pontos, o Colorado está a apenas dois pontos do Flamengo, quarto colocado. Para o próximo confronto, o técnico Roger Machado contará com o retorno de Fernando, que se recuperou de uma lesão na panturrilha.

Por sua vez, o Flamengo, em quarto lugar com 54 pontos, busca diminuir a diferença de 10 pontos para o líder Botafogo. O Rubro-Negro se prepara também para a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, marcada para o próximo domingo (3). No Campeonato Brasileiro, o Flamengo possui um aproveitamento de 60%.

Mais artigos abaixo

Nos 87 confrontos diretos entre as equipes, o Internacional soma 33 vitórias, enquanto o Flamengo tem 29, além de 25 empates. No último duelo pelo Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz (Fabrício Bruno), David Luiz, Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Pulgar), Alcaraz, Matheus Gonçalves, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Desfalques

Internacional

Ivan e Mercado estão lesionados.

Flamengo

Arrascaeta e Léo Pereira vão cumprir suspensão, enquanto De la Cruz, Carlinhos, Everton Cebolinha, Matías Viña, Pedro e Luiz Araújo estão machucados.

Quando é?