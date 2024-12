Onde assistir a Internacional x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o país, exceto São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Ceará) na TV aberta, do sportv na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Sem chances de conquistar o título do Brasileirão, o Internacional agora foca na luta pelo vice-campeonato nas duas últimas rodadas. Atualmente, o Colorado ocupa a quarta posição, com 65 pontos, cinco a menos que o Palmeiras, que está em segundo lugar.

Por outro lado, o Botafogo chega embalado pelo título da Copa Libertadores, conquistado após uma grande vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1. Sem muito tempo para comemorar, o Alvinegro já volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Líder isolado com 73 pontos, a equipe carioca pode confirmar o título nesta quarta-feira (4), caso consiga uma vitória ou empate.

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 28 vitórias, contra 22 do Botafogo, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Borré.

Botafogo: Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Almada, Savarino e Luiz Henrique; Igor Jesus.

Desfalques

Internacional

Mercado está lesionado.

Botafogo

John cumprirá suspensão, enquanto Bastos está lesionado.

Quando é?