Onde assistir a Inter de Milão x Feyenoord ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Giuseppe Meazza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter de Milão e Feyenoord se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Monza por 3 a 2 na última rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta suas atenções para a Champions League. Como venceu o primeiro jogo, por 2 a 0, a equipe pode perder por até um gol de diferença para avançar. A Inter conquistou a classificação para o mata-mata após encerrar a primeira fase em quarto lugar, com 19 pontos.

Por outro lado, o Feyenoord conquistou a classificação às oitavas de final após eliminar o Milan nos playoffs por 2 a 1 no placar agregado. Na primeira fase, terminou na 19ª posição, com 13 pontos. Como perdeu o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe holandesa precisa vencer por três gols de diferença.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Josep Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.

Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Igor Paixão; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec.

Desfalques

Inter de Milão

Zielinski, Zalewski, Darmian e Dimarco estão no departamento médico.

Feyenoord

González, Nadje, Stengs, Bijlow e Timber estão machucados, enquanto Osman cumprem suspensão.

Quando é?