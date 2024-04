Onde assistir ao vivo Inter Miami x Monterrey na internet e na TV, escalação, horário e mais sobre o time de Messi nas quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Lockhart Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter Miami e Monterrey se enfrentam nesta quarta-feira (3), a partir das 21h (de Brasília), no Lockhart Stadium, na Flórida, pelas quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o New York City por 1 a 1 na MLS, o Inter Miami volta as atenções para a disputa do mata-mata da Copa dos Campeões da Concacaf. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Nashville por 5 a 3 no placar agregado. Lionel Messi é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Taylor é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Monterrey, que vem de uma derrota por 2 a 0 para o Guadalajara no Campeonato Mexicano, avançou ao eliminar o Cincinnati por 3 a 1 nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. A partida de volta das quartas de final está agendada para o próximo dia 10, no México.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Gressel, Avilés, Krivtsov, Freire e Jordi Alba; Redondo, Busquets e Gómez; Messi (Taylor) e Suárez. Técnico: Gerardo Martino.

Monterrey: Andrada; Medina, Guzmán, Moreno e Arteaga; Romo e Rodríguez; Meza, Canales e Gonzalez; Berterame. Técnico: Fernando Ortiz.

Desfalques

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Monterrey

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Lockhart Stadium - Flórida, EUA