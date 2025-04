Onde assistir a Inter Miami x Los Angeles FC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi nas quartas de final da Concacaf Champions Cup 2025

Herons precisam reverter desvantagem de um gol após derrota no jogo de ida por classificação às semis; veja tudo o que você precisa saber

Inter Miami e Los Angeles FC se enfrentam na noite desta quarta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Chase Center, em Miami, pelo jogo de volta das quartas de final da Concacaf Champions Cup 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Los Angeles FC foi quem levou a melhor no jogo de ida, batendo Lionel Messi e companhia por 1 a 0, com gol de Nathan Ordaz. E os angelinos apostam no bom retrospecto recente contra o Miami — são três triunfos nos últimos quatro embates — para encaminhar a classificação às semis. Pelo caminho, a equipe de Steve Cherundolo já deixou Colorado Rapids e Columbus Crew com atuações sólidas, e a expectativa é de conseguir derrubar o 'grandão' da Flórida.

Só que o Inter Miami também vive boa fase. Os comandados de Javier Mascherano têm feito um bom início de temporada na MLS, vencendo quatro jogos nas seis primeiras rodadas e ainda mantendo a invencibilidade no torneio. Aliás, a única derrota até aqui no ano veio justamente no jogo de ida. Jogando em casa, onde o Miami tem muita força, portanto, o objetivo é reverter a desvantagem e confirmar a vaga nas semifinais.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari; Jordi Alba, Allen, Falcon e Lujan; Segovia, Busquets e Bright, Picault; Suárez e Messi. Técnico: Javier Mascherano.

Los Angeles FC: Lloris; Hollingshead, Segura, Long e Palencia; Tillman, Jesus e Delgado; Under, Giroud e Bouanga. Técnico: .

Desfalques

Inter Miami

David Ruiz, David Martinez e Tadeo Allende (dúvidas).

Los Angeles FC

Jeremy Ebobisse e Lorenzo Dellavalle (lesionados)

Quando é?