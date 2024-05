Onde assistir a Inter Miami x Atlanta United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Messi, Suárez e companhia entram em campo nesta quarta-feira (29); veja quem transmite a partida

Inter Miami e Atlanta United se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 20h30 (horário de Brasília), pela 17ª rodada da temporada regular da Major League Soccer 2024. O jogo será no Lockhart Stadium, na Flórida, e terá transmissão ao vivo através do Apple TV+, no streaming (veja aqui a programação dos jogos na íntegra).

Invicto há dez rodadas na MLS, o time de Lionel Messi ocupa a liderança da tabela da conferência leste dos Estados Unidos e soma mais pontos que qualquer equipe do país. A equipe vem de vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Vancouver Whitecaps, e na série de oito jogos de invencibilidade que defendem empataram apenas um duelo. Outro triunfo pode garantir o primeiro lugar ao time de Miami.

Por outro lado, com 13 pontos nas 14 rodadas disputadas pelo time até aqui, o Atlanta United ocupa apenas a 12ª posição da conferência leste e está distante da zona de classificação para os playoffs. No entanto, uma vitória pode recolocar a equipe nos trilhos em busca da próxima fase, e eles esperam ao menos pontuar fora de casa para isso.

Mais artigos abaixo

Nos últimos sete confrontos diretos a vitória ficou com o clube mandante, sendo quatro do Atlanta e três do time de David Beckham. No ano passado, o duelo acabou em 5 a 2 para a equipe do treinador Gonzalo Pineda.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Sergey Kryvtsov e Jordi Alba; Sergio Busquets, Julian Gressel e Benjamin Cremaschi; Lionel Messi, Luis Suárez e Robert Taylor. Técnico: Tata Martino.

Atlanta United: Josh Cohen; Brooks Lennon, Stian Gregersen, Luis Abram e Caleb Wiley; Saba Lobjanidze, Bartosz Slisz, Tristan Muyumba e Xande Silva; Daniel Rios e Jamal Thiare. Técnico: Gonzalo Pineda.

Desfalques

Inter Miami

Nicolas Freire, Diego Gómez, Shanyder Borgelin, Facundo Farías, Ian Fray e Robbie Robinson estão machucados e são desfalques para a partida.

Atlanta United

Brad Guzan está suspenso, enquanto Giorgos Giakoumakis, Noah Cobb e Tyler Wolff estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 29 de maio de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)