Onde assistir a Inter de Limeira x Palmeiras ao vivo, na internet e na, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), no Estádio Major José Levy Sobrinho; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter de Limeira e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, em jogo atrasado da nona rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão, o Palmeiras pode voltar a campo com força máxima. Atualmente, o Verdão ocupa a terceira posição do Grupo D, com 13 pontos, a dois da Ponte Preta e a três do líder São Bernardo. O técnico Abel Ferreira cumprirá suspensão devido ao terceiro cartão amarelo

"Os jogos que restam são muito importantes para nós e temos de ganhar, sabemos disso. Vamos buscar uma vitória como visitante e depois temos o clássico contra o São Paulo. Sei bem como é, no Uruguai há um clássico muito grande entre Nacional e Peñarol, e aqui é o mesmo. Não é novidade para mim, gosto de jogar esse tipo de jogo", afirmou Facundo Torres.

Por outro lado, a Inter de Limeira já não tem mais chances de classificação para o mata-mata do Paulistão. Lanterna do Grupo A, com seis pontos, a equipe acumula seis empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Inter de Limeira: André Luiz; Eduardo Porto, Alysson Dutra e Gui Mariano; Felipe Albuquerque, Flávio, Marlon, Rhuan e Leocovick; Albano e Alex Sandro.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Estêvão.

Desfalques

Inter de Limeira

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Bruno Rodrigues, Paulinho e Felipe Anderson seguem lesionados, enquanto Abel Ferreira cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?

Últimos jogos

Confronto direto