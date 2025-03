Onde assistir a Inglaterra x Letônia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta segunda-feira (24), no Estádio Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inglaterra e Letônia se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Wembley, em Londres, pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca da classificação para a Copa do Mundo, a Inglaterra estreou nas Eliminatórias com uma vitória por 2 a 0 sobre a Albânia. No momento, os ingleses compartilham a liderança do Grupo K com a Letônia, que também soma três pontos após vencer Andorra por 1 a 0 na primeira rodada.

Prováveis escalações

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, Ezri Konsa, Dan Burn, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Jude Bellingham, Curtis Jones, Phil Foden, Harry Kane, Marcus Rashford.

Mais artigos abaixo

Letônia: Krijnis Zviedris, Raivis Jurkoskis, Daniels Balodis, Antonijs Cernomordjis, Andrejs Ciganiks, Deniss Melniks, Roberts Savalnieks, Dmitrijs Zenekovs, Janis Ikaunieks, Aleksejs Saveljevs, Vlad Gutkovskis.

Desfalques

Inglaterra

Trent Alexander-Arnold e Cole Palmer estão lesionados.

Letônia

Roberts Uldrikis rompeu o ligamento cruzado do joelho e está lesionado.

Quando é?