Onde assistir a Independiente del Valle x San Lorenzo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam pela segunda rodada do grupo F pela 'Glória Eterna'; confira os detalhes e onde assistir ao vivo

Independiente del Valle e San Lorenzo entram em campo nesta quarta-feira (10), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será no Estádio Banco Guayaquil e contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Paramount+, serviço de streaming que detém direitos das competições da Conmebol (clique aqui para ver a programação completa).

Com dois empates nos dois primeiros jogos do grupo F, as quatro equipes estão empatadas com um ponto na classificação. Atual vice do campeonato equatoriano, o del Valle foi ao Uruguai na estreia da Libertadores e empatou com o Liverpool em 1 a 1. Embora não tenha empolgado, a equipe ainda não perdeu no ano até aqui, com quatro vitórias em oito jogos. Jogando em casa, a importância deste duelo é a de um confronto direto para a classificação.

Na mesma situação que os equatorianos, o San Lorenzo também empatou na estreia pelo mesmo placar, mas jogando em casa contra o Palmeiras. O time não vem fazendo sua melhor versão na Copa da Liga da Argentina, e está na nona colocação de seu grupo no torneio. Após não vencer seus últimos três jogos, os argentinos devem buscar ao menos um empate no Equador para seguir na briga pela classificação.

A última vez em que as equipes se enfrentaram (sem contar amistosos) foi apenas em 2014, também na Libertadores, edição em que o time de Almagro se sagrou campeão pela primeira e única vez. Eles venceram uma vez e empataram a outra.

Prováveis escalações

Independiente del Valle: Moises Ramírez; Anthony Landazuri, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Matias Fernandez; Cristian Zabala, Joao Ortiz e Patrik Mercado; Kendry Páez, Michael Hoyos e Júnior Sornoza. Técnico: Javier Gandolfi.

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Agustín Glay, Jhohan Romaña, Gaston Campi e Malcom Braida; Francisco Perruzzi, Elián Irala e Cristian Ferreira; Iva Leguizamon, Adam Barreiro e Nahuel Barrios. Técnico: Rubén Darío Insúa.

Desfalques

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

San Lorenzo

Cristian Tarragona, suspenso, é desfalque dos argentinos.

Quando é?

Data: quarta-feira, 10 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)