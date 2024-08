Onde assistir a Huachipato x Racing ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), no Estádio Sausalito; confira a transmissão e outras informações do jogo

Huachipato e Racing se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Estádio Sausalito, no Chile, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após terminar na terceira posição do Grupo C da Libertadores, o Huachipato disputou os playoffs da Sul-Americana e garantiu a classificação às oitavas de final após eliminar o Racing-URU nos pênaltis por 3 a 0.

Já o Racing avançou às oitavas de final da Sul-Americana após encerrar na liderança do Grupo H, com 15 pontos, dois a mais que o RB Bragantino, segundo colocado. Até aqui, foram cinco vitórias e uma derrota. Aproveitamento de 83%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Huachipato: Cerda; Gutierrez, Gazzolo, Gonzalez, Castillo, Sepulveda, Vargas, Montes; Briceno, Rodriguez, Martinez.

Racing: Arias; Di Cesare, Sosa, Quiros; Martirena, Zuculini, Barrios, Elordi; Solari, R Martinez, A Martinez.

Desfalques

Huachipato

Sem desfalques confirmados.

Racing

Agustín García e Juan Nardoni estão lesionados.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Sausalito - Viña del Mar, CHI